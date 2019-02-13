Почетный (для пенсионеров) без обеспечения
Углеметбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,50%
Сумма
до 200 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 7 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 16,50 %
- 10 000 ... 200 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 17,50 %
- 10 000 ... 200 000 ₽
- 2 года ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+1 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
выписка со счета на который зачисляется пенсия
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- заявление-анкета
- банк может запросить дополнительные документы по необходимости
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность получения кредита без обеспечения;
- погашение кредита дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору заемщика;
- льготные условия для заемщиков с положительной кредитной историей
Минусы
- небольшая сумма кредита;
- рассмотрение заявки - до 7 рабочих дней
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров;
- +1 п. п. без личного страхования;
- -0,5 п. п. при наличии ПКИ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 14:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Почетный (для пенсионеров)» в 13 городах России
1 464
Справочная информация
АО «Углеметбанк»
- Адрес
- 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 247-49-79