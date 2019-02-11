Вход

На срочные цели

Ренессанс Кредит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 19,90%
Сумма
до 100 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Оставить заявку
699 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 19,90 %
  • 30 000 ... 100 000 ₽
  • 2 года ... 5 лет
Максимальная
  • 24,10 %
  • 30 000 ... 100 000 ₽
  • 2 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 24 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 24 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
наличие постоянной работы или постоянной регистрации в регионе предоставления кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 12 000 руб. для жителей Москвы; 8 000 руб. для жителей других регионов
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • паспорт
  • документ на выбор: загранпаспорт; водительское удостоверение; именная банковская карта; диплом о среднем специальном или высшем образовании; ИНН
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
10 мин.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
по выбору заемщика: наличными через кассу, либо на счет карты с бесплатным годовым обслуживанием и возможностью снятия наличных в любых банкоматах РФ
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • выдача кредита по двум документам (подтверждение дохода не требуется);
  • рассмотрение заявки - 10 минут;
  • страхование не требуется
Минусы
  • широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта;
  • требуется постоянная регистрация или трудоустройство в регионе предоставления кредита
Оставить заявку
699 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 12:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На срочные цели» в 178 городах России
87 351
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Сайт
www.rencredit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 16
Банкоматы 8
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 981-09-81
8 800 200-09-81 — единая справочная служба

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще