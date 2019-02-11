На срочные цели
Ренессанс Кредит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 19,90%
Сумма
до 100 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
699 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 19,90 %
- 30 000 ... 100 000 ₽
- 2 года ... 5 лет
Максимальная
- 24,10 %
- 30 000 ... 100 000 ₽
- 2 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 24 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 24 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
наличие постоянной работы или постоянной регистрации в регионе предоставления кредита
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 12 000 руб. для жителей Москвы; 8 000 руб. для жителей других регионов
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- паспорт
- документ на выбор: загранпаспорт; водительское удостоверение; именная банковская карта; диплом о среднем специальном или высшем образовании; ИНН
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
10 мин.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
по выбору заемщика: наличными через кассу, либо на счет карты с бесплатным годовым обслуживанием и возможностью снятия наличных в любых банкоматах РФ
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- выдача кредита по двум документам (подтверждение дохода не требуется);
- рассмотрение заявки - 10 минут;
- страхование не требуется
Минусы
- широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта;
- требуется постоянная регистрация или трудоустройство в регионе предоставления кредита
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На срочные цели» в 178 городах России
87 351
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
- Сайт
- www.rencredit.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 981-09-818 800 200-09-81 — единая справочная служба