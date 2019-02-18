до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,90 %

до 200 000 ₽

3 мес. ... 3 года Максимальная 15,90 %

до 200 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии работающего родственника, не являющегося пенсионером физических лиц, обязательно Страхование без страхования +2,5 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 60 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 55 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор поручитель предоставляет аналогичные документы справка по форме 2-НДФЛ при наличии созаемщика / поручителя

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию поручитель предоставляет аналогичные документы Документы ИНН

паспорт копия

заявление-анкета в случае поручительства юр. лица кредит оформляется при предоставлении годовой бухгалтерской отчетности в электронном виде с подтверждением о приеме ИФНС в электронном виде, либо с отметкой налогового органа Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

без обеспечения / альтернативные способы обеспечения Минусы высокая ставка Особые ограничения кредит для пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.