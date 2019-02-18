Пенсионный
Автоградбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,90%
Сумма
до 200 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,90 %
- до 200 000 ₽
- 3 мес. ... 3 года
Максимальная
- 15,90 %
- до 200 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
работающего родственника, не являющегося пенсионером
Страхование
-
без страхования
+2,5 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- пенсионеры
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 60 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 55 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
поручитель предоставляет аналогичные документы
-
справка по форме 2-НДФЛ
при наличии созаемщика / поручителя
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
поручитель предоставляет аналогичные документы
Документы
- ИНН
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
- в случае поручительства юр. лица кредит оформляется при предоставлении годовой бухгалтерской отчетности в электронном виде с подтверждением о приеме ИФНС в электронном виде, либо с отметкой налогового органа
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- без обеспечения / альтернативные способы обеспечения
Минусы
- высокая ставка
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 17:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 19 городах России
1 735
Справочная информация
АО «Автоградбанк»
- Адрес
- 423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
- ОГРН
- 1021600000806
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
-
(8552) 32-50-00