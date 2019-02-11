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Знание-сила

Почта Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
9,90%
Сумма
до 2 000 000
Срок
до 150 мес.
Основные характеристики
  • цель: образование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • образование
Ставки
  • 9,90 %
  • 50 000 ... 2 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 150 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

1 раз каждые 12 месяцев с даты заключения договора заемщик может изменить дату платежа в диапазоне с 4 по 28 число и не более чем на 15 дней от даты текущего платежа, стоимость услуги - 300 руб.

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
минимальный возраст учащегося (созаемщика) - от 14 лет
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    при отсутствии сведений о состоянии лицевого счета в ПФР
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • договор с ВУЗом
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • счет от учебного заведения и/или справку о продолжении обучения
Количество созаемщиков
от 1 до человек
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
180 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • в течение действия договора оплачиваются только проценты, основной долг - в конце срока
Минусы
  • наличие комиссий за:
    • изменение даты платежа;
    • автопогашение;
    • погашение с карты
Особые ограничения
  • подтверждение дохода справкой 2-НДФЛ при отсутствии сведений о состоянии лицевого счета в ПФР
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 10:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Знание-сила» в 1570 городах России
38 649
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
ОГРН
1023200000010
Сайт
www.pochtabank.ru
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Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба

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