Знание-сила
Почта Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
9,90%
Сумма
до 2 000 000 ₽
Срок
до 150 мес.
Основные характеристики
- цель: образование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- образование
Ставки
- 9,90 %
- 50 000 ... 2 000 000 ₽
- 1 мес. ... 150 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
1 раз каждые 12 месяцев с даты заключения договора заемщик может изменить дату платежа в диапазоне с 4 по 28 число и не более чем на 15 дней от даты текущего платежа, стоимость услуги - 300 руб.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
минимальный возраст учащегося (созаемщика) - от 14 лет
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
при отсутствии сведений о состоянии лицевого счета в ПФР
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- договор с ВУЗом
- паспорт
- заявление-анкета
- счет от учебного заведения и/или справку о продолжении обучения
Количество созаемщиков
от 1 до человек
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
180 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- частями/траншами
Форма выдачи
- на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
- в конце срока
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- в течение действия договора оплачиваются только проценты, основной долг - в конце срока
Минусы
- наличие комиссий за:
- изменение даты платежа;
- автопогашение;
- погашение с карты
Особые ограничения
- подтверждение дохода справкой 2-НДФЛ при отсутствии сведений о состоянии лицевого счета в ПФР
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 10:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Знание-сила» в 1570 городах России
38 649
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- ОГРН
- 1023200000010
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 550-07-70 — единая справочная служба