Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,40 %

10 000 ... 1 000 000 ₽

6 лет ... 10 лет Максимальная 19,90 %

10 000 ... 1 000 000 ₽

6 лет ... 10 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии одного работающего физического лица физических лиц, обязательно Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие

военнослужащие в том числе сотрудники органов государственного управления и контроля, армии, правоохранительных структур, судов, учреждений культуры, науки, образования, здравоохранения и иных организаций, деятельность которых финансируется из федерального или местного бюджетов, а также работники государственных и муниципальных унитарных предприятий. Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы трудовая книжка

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования копия и оригинал

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия и оригинал

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

салоны связи

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный срок кредитования для кредитов под поручительство;

погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;

без страхования Минусы требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита Особые ограничения кредит для работников бюджетной сферы

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.