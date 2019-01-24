Для бюджетников с обеспечением
Хакасский Муниципальный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- есть комиссии
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
в т.ч. рефинансирование
Ставки
Минимальная
- 10,50 %
- от 10 000 ₽
- 1 год 1 мес. ... 1 год 6 мес.
Максимальная
- 14,25 %
- от 10 000 ₽
- 1 год 7 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
от 3.3% до 3.63% от остатка задолженности
размер процентной ставки за первый месяц пользования кредитом - 0,15% в день
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
при сумме кредита более 200 тыс. рублей при наличии зарегистрированного брака принимается поручительство супруга (супруги) заемщика без подтверждения дохода
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- заявление-анкета
- паспорт
- копия кредитного договора (при наличии кредита в другом банке);
- копия трудовой книжки при сумме кредита свыше 200 тыс. руб.;
- справка о размере рефинансируемых обязательств с указанием реквизитов для перечисления (номер ссудного счёта обязателен)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 1 мес.
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- кредит без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
- возраст заемщика - до 75 лет на дату погашения кредита (для обеспеченных кредитов);
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- не требуется личное страхование;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- срок действия решения - 30 дней
Минусы
- повышенная процентная ставка в первом платежном периоде;
- срок рассмотрения заявки - до 5-ти дней
Особые ограничения
- кредит для работников бюджетной сферы;
- при сумме кредита более 200 тыс. рублей при наличии зарегистрированного брака принимается поручительство супруга (супруги) заемщика без подтверждения дохода;
- для заемщиков, работающих в бюджетной сфере менее 1 года, сумма кредита (без обеспечения) - до 200 тыс. рублей;
- -0,5 п. п. при подаче заявки на сайте банка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.01.2019 16:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для бюджетников» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
- Адрес
- 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
- ОГРН
- 1021900002563
- Отделения и банкоматы
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