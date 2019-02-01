Пенсионный под поручительство
Кранбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,00%
Сумма
до 299 999 ₽
Срок
до 60 мес.
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 19,00 %
- 50 000 ... 299 999 ₽
- 13 мес. ... 60 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
одного физического лица не пенсионного возраста на момент погашения кредита
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
для работающих пенсионеров
-
справка по форме банка / запрос работодателю
для работающих пенсионеров
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
могут быть предоставлены иные источники информации, подтверждающие ежемесячные доходы ФЛ за последние 6 месяцев (при необходимости)
Документы
- паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
- трудовая книжка
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность получения кредита без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- срок действие кредитного решения - 1 месяц
Минусы
- небольшая сумма
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 14:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «Кранбанк»
- Адрес
- 153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
- ОГРН
- 1023700007407
- Сайт
- www.kranbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Иваново
- Телефоны
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8 800 100-50-04 — единая справочная служба