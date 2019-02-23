Забота без обеспечения
Курскпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,50%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; покупкой ценных бумаг; погашением ранее полученных кредитов; передачей денежных средств третьим лицам (контроль целевого использования осуществляется при сумме кредита свыше 500 000 руб.)
Ставки
- 15,50 %
- 30 000 ... 500 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+3 п. п. при досрочном расторжении договора личного страхования
-
личное
базовая ставка
выдача кредита производится при условии обязательного участия в кредитной сделке созаёмщика либо оформления договора страхования от несчастных случаев и болезней
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
кредит предоставляется только лицам, которым назначена трудовая пенсия по старости (возрасту) либо пенсия за выслугу лет
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Количество созаемщиков
до 1 человека
выдача кредита производится при условии обязательного участия в кредитной сделке созаёмщика либо оформления договора страхования от несчастных случаев и болезней
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору клиента;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита
Минусы
- при отсутствии обеспечения требуется привлечение созаемщика или личное страхование
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров;
- наличие контроля целевого использования кредита под обеспечение при сумме от 500 000 руб.;
- повышенная ставка при досрочном расторжении договора личного страхования (без обеспечения)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Забота» в 12 городах России
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
- Адрес
- 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
- ОГРН
- 1024600001458
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Курск
- Телефоны
-
(4712) 70-37-03