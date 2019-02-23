до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; покупкой ценных бумаг; погашением ранее полученных кредитов; передачей денежных средств третьим лицам (контроль целевого использования осуществляется при сумме кредита свыше 500 000 руб.) Ставки 15,50 %

30 000 ... 500 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +3 п. п. при досрочном расторжении договора личного страхования

личное базовая ставка выдача кредита производится при условии обязательного участия в кредитной сделке созаёмщика либо оформления договора страхования от несчастных случаев и болезней Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры кредит предоставляется только лицам, которым назначена трудовая пенсия по старости (возрасту) либо пенсия за выслугу лет Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов предоставлен на сайте банка Количество созаемщиков выдача кредита производится при условии обязательного участия в кредитной сделке созаёмщика либо оформления договора страхования от несчастных случаев и болезней до 1 человека Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору клиента;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита Минусы при отсутствии обеспечения требуется привлечение созаемщика или личное страхование Особые ограничения кредит для пенсионеров;

наличие контроля целевого использования кредита под обеспечение при сумме от 500 000 руб.;

повышенная ставка при досрочном расторжении договора личного страхования (без обеспечения)

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.