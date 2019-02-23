Целевой
Прохладный, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 20,00%
Сумма
до 15 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 20,00 %
- 100 000 ... 15 000 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 23,00 %
- 100 000 ... 15 000 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
поручительство и/или залог (по решению уполномоченного органа банка); залогодателем может являться третье лицо
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 6 мес.
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев
- справка по форме 3-НДФЛ
-
другие документы
полный список документов указан на сайте банка
Документы
- другие документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- свидетельство о регистрации транспортного ср-ва
- ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
- полис КАСКО
- документы на недвижимость
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
- документы по предоставляемому залогу
- ИНН
- трудовая книжка
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
- копии документов, подтверждающие сделку, договора /предварительные договора, кассовые чеки, сметы расходов, приходные ордера на стройматериалы и т.д. (полный список документов указан на сайте банка)
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы посроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- альтернативные варианты обеспечения;
- возможность предоставления кредита ИП и лицам занимающимся частной практикой (нотариус, адвокат и т.д.);
- отсутствие требований к страхованию
Минусы
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней;
- высокая ставка
Особые ограничения
- заемщик обновляет все документы, представленные на выдачу кредита, один раз в год с момента получения ссуды;
- кредит в сумме 100 тыс. рублей и более, банк обращает внимание на то, что, если в течение 1-го года общий размер платежей по всем имеющимся у заемщика обязательствам (по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту) будет превышать 50 % годового дохода заемщика, то для заемщика существует риск неисполнения им обязательств и применения к нему штрафных санкций
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 17:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Целевой» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Прохладный»
- Адрес
- 361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147
- ОГРН
- 1020700000617
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Прохладный
- Телефоны
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(86631) 4-55-25