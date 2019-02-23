до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 20,00 %

100 000 ... 15 000 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Максимальная 23,00 %

100 000 ... 15 000 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно поручительство и/или залог (по решению уполномоченного органа банка); залогодателем может являться третье лицо Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

адвокаты / нотариусы Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 6 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев

справка по форме 3-НДФЛ

другие документы полный список документов указан на сайте банка Документы другие документы

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

свидетельство о регистрации транспортного ср-ва

ПТС (паспорт транспортного ср-ва)

полис КАСКО

документы на недвижимость

свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)

документы по предоставляемому залогу

ИНН

трудовая книжка

паспорт копия

заявление-анкета копии документов, подтверждающие сделку, договора /предварительные договора, кассовые чеки, сметы расходов, приходные ордера на стройматериалы и т.д. (полный список документов указан на сайте банка) Количество созаемщиков до 1 человека Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы посроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

альтернативные варианты обеспечения;

возможность предоставления кредита ИП и лицам занимающимся частной практикой (нотариус, адвокат и т.д.);

отсутствие требований к страхованию Минусы срок рассмотрения заявки - до 5 дней;

высокая ставка Особые ограничения заемщик обновляет все документы, представленные на выдачу кредита, один раз в год с момента получения ссуды;

кредит в сумме 100 тыс. рублей и более, банк обращает внимание на то, что, если в течение 1-го года общий размер платежей по всем имеющимся у заемщика обязательствам (по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту) будет превышать 50 % годового дохода заемщика, то для заемщика существует риск неисполнения им обязательств и применения к нему штрафных санкций

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 23.02.2019 17:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.