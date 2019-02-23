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Целевой

Прохладный, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 20,00%
Сумма
до 15 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 20,00 %
  • 100 000 ... 15 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 23,00 %
  • 100 000 ... 15 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
поручительство и/или залог (по решению уполномоченного органа банка); залогодателем может являться третье лицо
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 6 мес.
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяцев
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • другие документы
    полный список документов указан на сайте банка
Документы
  • другие документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • свидетельство о регистрации транспортного ср-ва
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
  • полис КАСКО
  • документы на недвижимость
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • документы по предоставляемому залогу
  • ИНН
  • трудовая книжка
  • паспорт
    копия
  • заявление-анкета
  • копии документов, подтверждающие сделку, договора /предварительные договора, кассовые чеки, сметы расходов, приходные ордера на стройматериалы и т.д. (полный список документов указан на сайте банка)
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы посроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • альтернативные варианты обеспечения;
  • возможность предоставления кредита ИП и лицам занимающимся частной практикой (нотариус, адвокат и т.д.);
  • отсутствие требований к страхованию
Минусы
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней;
  • высокая ставка
Особые ограничения
  • заемщик обновляет все документы, представленные на выдачу кредита, один раз в год с момента получения ссуды;
  • кредит в сумме 100 тыс. рублей и более, банк обращает внимание на то, что, если в течение 1-го года общий размер платежей по всем имеющимся у заемщика обязательствам (по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту) будет превышать 50 % годового дохода заемщика, то для заемщика существует риск неисполнения им обязательств и применения к нему штрафных санкций
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 17:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Целевой» в 2 городах России
656
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Справочная информация
ООО «Банк «Прохладный»
Адрес
361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147
ОГРН
1020700000617
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Телефоны
(86631) 4-55-25

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