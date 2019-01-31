Наличными
РНКБ, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,50%
Сумма
до 2 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,50 %
- 300 000 ... 2 000 000 ₽
- 3 мес. ... 1 год
Максимальная
- 18,50 %
- 30 000 ... 300 000 ₽
- 1 год ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- работники правоохранительных органов
- адвокаты / нотариусы
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
место работы на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
справка по форме 3-НДФЛ
для нотариусов
Документы
- пенсионное удостоверение
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- заявление-анкета
- копия трудовой книжки предоставляется, если запрашиваемая сумма кредита превышает 200 тыс. руб.
- справка с места прохождения службы за последние полные 6 месяцев с указанием суммы полученных доходов по месяцам для военнослужащих
Количество созаемщиков
от 1 до 2 человек
близкий родственник, возраст 21-67 лет; требуется если возраст основного заемщика более 67 лет / сумма кредита от 1 млн руб. / срок кредита от 5 лет
Прочие требования к заемщику
- фактическое место проживания на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- срок действия кредитного решения - 30 дней;
- обеспечение не требуется;
- страхование не требуется;
- крупная сумма кредита на длительный срок
Минусы
- обязательное предоставление справки по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- кредит для официально трудоустроенных жителей Республики Крым и г. Севастополя, а также пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 31.01.2019 11:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными» в 47 городах России
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Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
- ОГРН
- 1027700381290
- Сайт
- www.rncb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
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8 800 234-27-27