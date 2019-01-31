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Наличными

РНКБ, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,50%
Сумма
до 2 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,50 %
  • 300 000 ... 2 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 18,50 %
  • 30 000 ... 300 000 ₽
  • 1 год ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • работники правоохранительных органов
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
место работы на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
    для нотариусов
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • копия трудовой книжки предоставляется, если запрашиваемая сумма кредита превышает 200 тыс. руб.
  • справка с места прохождения службы за последние полные 6 месяцев с указанием суммы полученных доходов по месяцам для военнослужащих
Количество созаемщиков
от 1 до 2 человек
близкий родственник, возраст 21-67 лет; требуется если возраст основного заемщика более 67 лет / сумма кредита от 1 млн руб. / срок кредита от 5 лет
Прочие требования к заемщику
  • фактическое место проживания на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • срок действия кредитного решения - 30 дней;
  • обеспечение не требуется;
  • страхование не требуется;
  • крупная сумма кредита на длительный срок
Минусы
  • обязательное предоставление справки по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • кредит для официально трудоустроенных жителей Республики Крым и г. Севастополя, а также пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 31.01.2019 11:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными» в 47 городах России
3 190
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Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
ОГРН
1027700381290
Сайт
www.rncb.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 234-27-27

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