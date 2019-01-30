Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 15,00 %

от 50 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии физических лиц, по требованию заёмщика процентная ставка может быть снижена на 1 п.п. при наличии дополнительного обеспечения в виде поручительства (кроме поручительства супруги(а)) или залога имущества Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю +2 п.п. к базовой ставке Документы трудовой договор копия

трудовая книжка копия

документы по предоставляемому залогу

ИНН

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов предоставлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 3 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 20% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

альтернативные способы обеспечения;

возможность предоставления кредита ИП Минусы срок рассмотрения кредитной заявки - до 5 дней Особые ограничения +3 п.п. к базовой ставке при подтверждении дохода справкой по форме банка;

-1 п.п. при предоставлении дополнительного обеспечения

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.