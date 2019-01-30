Потребительский под залог недвижимости
АвтоКредитБанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 15,00 %
- от 50 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
процентная ставка может быть снижена на 1 п.п. при наличии дополнительного обеспечения в виде поручительства (кроме поручительства супруги(а)) или залога имущества
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
-
справка по форме банка / запрос работодателю
+2 п.п. к базовой ставке
Документы
-
трудовой договор
копия
-
трудовая книжка
копия
- документы по предоставляемому залогу
- ИНН
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- альтернативные способы обеспечения;
- возможность предоставления кредита ИП
Минусы
- срок рассмотрения кредитной заявки - до 5 дней
Особые ограничения
- +3 п.п. к базовой ставке при подтверждении дохода справкой по форме банка;
- -1 п.п. при предоставлении дополнительного обеспечения
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 11:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 2 городах России
2 118
Справочная информация
ООО «АвтоКредитБанк»
- Адрес
- 420081, Республика Татарстан, г. Казань, просп. А. Камалеева, д. 16а
- ОГРН
- 1021600000366
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 517-22-80