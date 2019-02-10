Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги при сумме кредиты свыше 1,450 млн руб. требуется подтверждение целевого использования Ставки Минимальная 12,00 %

от 30 000 ₽

1 год Максимальная 15,00 %

от 30 000 ₽

5 лет Подробная таблица ставок Комиссии единовременная от 3.09% до 3.27% от остатка задолженности взимается в виде повышенной процентной ставки в первый месяц пользования кредитом Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива физических лиц, как альтернатива супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно при сумме кредита свыше 300 тыс. руб. требуется залог имущества Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту при залоге недвижимости - 0,06% в день от суммы просроченного платежа, в других случаях - 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

без страхования;

альтернативные способы обеспечения;

возраст заемщика - до 75 лет на дату погашения кредита Минусы повышенная процентная ставка в первом платежном периоде Особые ограничения при сумме кредита свыше 1,450 млн руб. требуется подтверждение целевого использования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.