до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки Минимальная 14,90 %

30 000 ... 3 500 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 15,90 %

30 000 ... 3 500 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно возраст ТС - до 10 лет на дату окончания кредита движимого имущества, обязательно Страхование без страхования +2 п.п. к базовой ставке

имущественное требуется каско при залоге авто

личное базовая ставка при отсутствии пролонгации каско на второй и последующие годы ставка увеличится на 5 п. п. при К/З ≥ 60% Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ базовая ставка

справка по форме банка / запрос работодателю + 0,5 п. п. к базовой ставке Документы трудовой договор

документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета второй документ (заграничный паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и др.);

документы по рефинансируемым кредитам Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) 3 дня Максимальный срок действия кредитного решения 45 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая ставка;

погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными по выбору заемщика;

срок действия кредитного решения - 45 дней;

альтернативные способы обеспечения;

льготные условия для бюджетников;

альтернативные способы подтверждения дохода;

льготная процентная ставка при наличии положительной кредитной истории Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

требуется каско при залоге авто Особые ограничения кредит на рефинансирование;

льготная ставка для бюджетников;

повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка;

льготная ставка при наличии ПКИ;

при отсутствии пролонгации каско на второй и последующие годы ставка увеличится на 5 п. п. при К/З ≥ 60%;

для погашения кредита, полученного не ранее 3 месяцев назад, и до погашения которого остается не менее 3 месяцев

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.