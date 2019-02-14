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Индивидуальный

СКБ-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,90%
Сумма
от 1 000 000
Срок
10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 17,90 %
  • от 1 000 000 ₽
  • 3 года
Максимальная
  • 22,90 %
  • от 1 000 000 ₽
  • 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
залог авто / недвижимого имущества (квартира, комната, гараж (паркинг), нежилое здание либо помещение); возраст ТС до 3-х лет для отечественных, до 5 лет для иностранных марок; залогодателем может выступать заемщик, поручитель или 3-е лицо; поручительство требуется при сумме кредита от 5 млн руб.
Страхование
  • имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • заявление-анкета
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • второй документ на выбор: свидетельство ПФР, водительское удостоверение, загранпаспорт, удостоверение личности военнослужащего, служебное удостоверение
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без личного страхования;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • крупная сумма кредита;
  • альтернативные способы обеспечения
Минусы
  • требуется имущественное страхование залога
Особые ограничения
  • при сумме кредита от 5 млн руб. требуется поручительство и залог
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Дата актуализации: 14.02.2019 14:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Индивидуальный» в 164 городах России
19 444
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
ОГРН
1026600000460
Сайт
www.skbbank.ru
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Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба

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