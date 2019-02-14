Индивидуальный
СКБ-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,90%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 17,90 %
- от 1 000 000 ₽
- 3 года
Максимальная
- 22,90 %
- от 1 000 000 ₽
- 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
залог авто / недвижимого имущества (квартира, комната, гараж (паркинг), нежилое здание либо помещение); возраст ТС до 3-х лет для отечественных, до 5 лет для иностранных марок; залогодателем может выступать заемщик, поручитель или 3-е лицо; поручительство требуется при сумме кредита от 5 млн руб.
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- заявление-анкета
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- второй документ на выбор: свидетельство ПФР, водительское удостоверение, загранпаспорт, удостоверение личности военнослужащего, служебное удостоверение
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без личного страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы обеспечения
Минусы
- требуется имущественное страхование залога
Особые ограничения
- при сумме кредита от 5 млн руб. требуется поручительство и залог
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Индивидуальный» в 164 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- ОГРН
- 1026600000460
- Сайт
- www.skbbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
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8 800 100-06-00 — единая справочная служба