Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 17,90 %

от 1 000 000 ₽

3 года Максимальная 22,90 %

от 1 000 000 ₽

10 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии залог авто / недвижимого имущества (квартира, комната, гараж (паркинг), нежилое здание либо помещение); возраст ТС до 3-х лет для отечественных, до 5 лет для иностранных марок; залогодателем может выступать заемщик, поручитель или 3-е лицо; поручительство требуется при сумме кредита от 5 млн руб. Страхование имущественное Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы заявление-анкета

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт второй документ на выбор: свидетельство ПФР, водительское удостоверение, загранпаспорт, удостоверение личности военнослужащего, служебное удостоверение

полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без личного страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

крупная сумма кредита;

альтернативные способы обеспечения Минусы требуется имущественное страхование залога Особые ограничения при сумме кредита от 5 млн руб. требуется поручительство и залог Оставить заявку Дата актуализации: 14.02.2019 14:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.