Живые деньги с обеспечением
ЕАТП Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,00%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 19,00 %
- от 300 000 ₽
- 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
залог автотранспорта отечественного производства не старше 5 лет, иностранного производства - не старше 8 лет
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
поручительству
движимого имущества, как альтернатива
поручительству
автотранспорта, обязательно
поручительству
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
полный перечень указан на сайте банка
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
-
другие документы
дополнительно банком может быть затребована декларация формы 6-НДФЛ для руководителей
полный перечень указан на сайте банка
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(календарных)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
за неисполнение или ненадлежащее исполнение какой - либо обязанности по уплате % и (или) кредита заёмщик уплачивает банку пени из расчета 0,1 % от просроченной исполнением суммы долга за каждый день просрочки, если кредитные обязательства обеспечены залогом недвижимого имущества размер пени составляет 0,06% от просроченной исполнением суммы долга за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- без страхования;
- возможность кредитования ИП, нотариусов/адвокатов;
- возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения
Минусы
- высокая процентная ставка
Особые ограничения
- льготная ставка при наличии двух положительных КИ по кредиту без обеспечения
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 13:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Живые деньги» в 1 городе России
1 344
Справочная информация
АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк»
- Адрес
- 414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3
- ОГРН
- 1023000817388
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
-
(8512) 51-72-50