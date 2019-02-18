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Живые деньги с обеспечением

ЕАТП Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,00%
Сумма
от 300 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 19,00 %
  • от 300 000 ₽
  • 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
залог автотранспорта отечественного производства не старше 5 лет, иностранного производства - не старше 8 лет
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
поручительству
движимого имущества, как альтернатива
поручительству
автотранспорта, обязательно
поручительству
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
полный перечень указан на сайте банка
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • другие документы
    дополнительно банком может быть затребована декларация формы 6-НДФЛ для руководителей
полный перечень указан на сайте банка
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(календарных)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
за неисполнение или ненадлежащее исполнение какой - либо обязанности по уплате % и (или) кредита заёмщик уплачивает банку пени из расчета 0,1 % от просроченной исполнением суммы долга за каждый день просрочки, если кредитные обязательства обеспечены залогом недвижимого имущества размер пени составляет 0,06% от просроченной исполнением суммы долга за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • без страхования;
  • возможность кредитования ИП, нотариусов/адвокатов;
  • возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения
Минусы
  • высокая процентная ставка
Особые ограничения
  • льготная ставка при наличии двух положительных КИ по кредиту без обеспечения
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 13:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Живые деньги» в 1 городе России
1 344
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Справочная информация
АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3
ОГРН
1023000817388
Отделения и банкоматы
в вашем городе Астрахань
Отделения 8
Банкоматы 8
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Телефоны
(8512) 51-72-50

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