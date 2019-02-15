Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 14,50 %

до 300 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии Страхование без страхования +2,5 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры неработающие Возраст заемщика для мужчин от 45 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 45 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб. подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы пенсионное удостоверение

паспорт копия

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику без обеспечения - максимальный возраст до 70 лет; с поручительством на дату получения кредита от 60 лет Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможность получить кредит без обеспечения;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит для неработающих пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.