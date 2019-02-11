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Под залог недвижимости

Восточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 9,90%
Сумма
до 30 000 000
Срок
до 20 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 4 дней
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 9,90 %
  • 300 000 ... 30 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 20 лет
Максимальная
  • 32,00 %
  • 300 000 ... 30 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 20 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира, коттедж с земельным участком, частный дом с земельным участком, коммерческая недвижимость
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
закладная оформляется по решению банка
Страхование
  • имущественное
  • cтрахование только в компаниях, аккредитованных банком
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 76 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 76 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для лиц моложе 26 лет требования к доходу и стажу работы – не менее 12 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
  • документы по предоставляемому залогу
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • иные документы по запросу банка (копия трудовой книжки, справка о доходах с места работы, пенсионное удостоверение и прочее)
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 4 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
в размере ключевой ставки ЦБ на день заключения договора
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • возраст заемщика - до 76 лет;
  • возможно предоставление кредита без подтверждения дохода;
  • срок действия кредитного решения - 45 дней
Минусы
  • требуется имущественное страхование залога;
  • банк не раскрывает факторы, влияющие на размер процентной ставки;
  • широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта
Особые ограничения
  • увеличение ставки в случае не предоставления в течение 60 дней с момента выдачи кредита информации о регистрации объекта залога в пользу банка в региональном отделении Росреестра
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 254 городах России
86 190
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание

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