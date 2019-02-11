до 20 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 9,90 %

300 000 ... 30 000 000 ₽

13 мес. ... 20 лет Максимальная 32,00 %

300 000 ... 30 000 000 ₽

13 мес. ... 20 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог квартира, коттедж с земельным участком, частный дом с земельным участком, коммерческая недвижимость недвижимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии физических лиц, по требованию банка закладная оформляется по решению банка Страхование имущественное

cтрахование только в компаниях, аккредитованных банком Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 76 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 76 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: для лиц моложе 26 лет требования к доходу и стажу работы – не менее 12 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

документы по предоставляемому залогу

свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)

паспорт

заявление-анкета иные документы по запросу банка (копия трудовой книжки, справка о доходах с места работы, пенсионное удостоверение и прочее)

полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 4 дней Максимальный срок действия кредитного решения 45 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на карточный счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту в размере ключевой ставки ЦБ на день заключения договора Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

возраст заемщика - до 76 лет;

возможно предоставление кредита без подтверждения дохода;

срок действия кредитного решения - 45 дней Минусы требуется имущественное страхование залога;

банк не раскрывает факторы, влияющие на размер процентной ставки;

широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта Особые ограничения увеличение ставки в случае не предоставления в течение 60 дней с момента выдачи кредита информации о регистрации объекта залога в пользу банка в региональном отделении Росреестра

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 11.02.2019 09:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.