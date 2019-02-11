Под залог недвижимости
Восточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 9,90%
Сумма
до 30 000 000 ₽
Срок
до 20 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 4 дней
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 9,90 %
- 300 000 ... 30 000 000 ₽
- 13 мес. ... 20 лет
Максимальная
- 32,00 %
- 300 000 ... 30 000 000 ₽
- 13 мес. ... 20 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира, коттедж с земельным участком, частный дом с земельным участком, коммерческая недвижимость
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
закладная оформляется по решению банка
Страхование
- имущественное
- cтрахование только в компаниях, аккредитованных банком
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 76 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 76 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для лиц моложе 26 лет требования к доходу и стажу работы – не менее 12 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
- документы по предоставляемому залогу
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
- паспорт
- заявление-анкета
- иные документы по запросу банка (копия трудовой книжки, справка о доходах с места работы, пенсионное удостоверение и прочее)
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 4 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
в размере ключевой ставки ЦБ на день заключения договора
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- возраст заемщика - до 76 лет;
- возможно предоставление кредита без подтверждения дохода;
- срок действия кредитного решения - 45 дней
Минусы
- требуется имущественное страхование залога;
- банк не раскрывает факторы, влияющие на размер процентной ставки;
- широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта
Особые ограничения
- увеличение ставки в случае не предоставления в течение 60 дней с момента выдачи кредита информации о регистрации объекта залога в пользу банка в региональном отделении Росреестра
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 254 городах России
86 190
Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- ОГРН
- 1022800000112
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
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8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание