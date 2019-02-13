Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 13,00 %

10 000 ... 3 000 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 18,00 %

10 000 ... 3 000 000 ₽

61 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно возраст авто на момент заключения договора до 3-х лет для отечественных и китайских марок, до 7 лет - для иных марок; не более 3-х предыдущих владельцев; возможен смешанный залог Страхование без страхования +3 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев Документы документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи

максимальный срок действия льготного периода 6 мес. +1 п. п. при отсрочке погашения основного долга на 6 мес. (при кредитовании на 7 лет) Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы длительное рассмотрение кредитной заявки;

требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения адрес регистрации и фактическое место жительства - Нижегородская и Костромская области

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.