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Для работников бюджетных организаций без поручительства третьих лиц

Евроальянс, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,50%
Сумма
до 299 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 19,50 %
  • 10 000 ... 299 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
трудоустройство в бюджетной организации
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • заявление-анкета
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
    оригинал
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность предоставления кредита без обеспечения;
  • без страхования
Минусы
  • обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ;
  • требуется поручительство супруги(а)
Особые ограничения
  • кредит для сотрудников бюджетной сферы
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для работников бюджетных организаций» в 9 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
ОГРН
1023700001467
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
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Телефоны
(4932) 47-15-33

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