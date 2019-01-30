Доверительный
Калуга, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,50%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,50 %
- 50 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 мес. ... 7 лет
Максимальная
- 18,00 %
- 50 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка по форме организации-работодателя
с указанием занимаемой должности и стажа работы (для лиц, работающих по найму)
-
другие документы
копии налоговой декларации (при ЕНВД – за последние 4 отчетных периода, при УСН – за последний завершенный год) с отметкой налогового органа
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- без страхования;
- длительный срок кредитования;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору клиента;
- возможно кредитование ИП
Минусы
- рассмотрение кредитной заявки - до 5 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Доверительный» в 2 городах России
1 187
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
- Адрес
- 248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
- ОГРН
- 1024000001739
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калуга
- Телефоны
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(4842) 54-94-25