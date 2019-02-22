Вход
Поиск

Бюджетный

Элита, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 2 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,00 %
  • до 2 500 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 14,50 %
  • до 2 500 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
родителей / близких родственников, обязательно
кредит предоставляется под поручительство членов семьи и (или) иных лиц. Иные способы обеспечения возврата кредита могут приниматься в качестве дополнительных.
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 25 до 60 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 25 до 55 лет на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • документы, подтверждающие кредитную историю
  • ИНН
  • паспорт
    копия и оригинал
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,1% суммы от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • крупная сумма кредита
Минусы
  • срок рассмотрения кредитной заявки - до 7 дней;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • кредит для работников бюджетной сферы
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.02.2019 15:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Бюджетный» в 4 городах России
1 260
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Банк «Элита»
Адрес
248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6
ОГРН
1024000001002
Отделения и банкоматы
в вашем городе Калуга
Отделения 1
Банкоматы 17
посмотреть на карте
Телефоны
(4842) 72-14-65

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще