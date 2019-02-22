Бюджетный
Элита, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 2 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 7 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,00 %
- до 2 500 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 14,50 %
- до 2 500 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
родителей / близких родственников, обязательно
кредит предоставляется под поручительство членов семьи и (или) иных лиц. Иные способы обеспечения возврата кредита могут приниматься в качестве дополнительных.
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 25 до 60 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 25 до 55 лет на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- документы, подтверждающие кредитную историю
- ИНН
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,1% суммы от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- крупная сумма кредита
Минусы
- срок рассмотрения кредитной заявки - до 7 дней;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- кредит для работников бюджетной сферы
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.02.2019 15:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Бюджетный» в 4 городах России
1 260
Справочная информация
ООО «Банк «Элита»
- Адрес
- 248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6
- ОГРН
- 1024000001002
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калуга
- Телефоны
-
(4842) 72-14-65