до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,00 %

до 2 500 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Максимальная 14,50 %

до 2 500 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно родителей / близких родственников, обязательно кредит предоставляется под поручительство членов семьи и (или) иных лиц. Иные способы обеспечения возврата кредита могут приниматься в качестве дополнительных. Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 25 до 60 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 25 до 55 лет на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

документы, подтверждающие кредитную историю

ИНН

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 0,1% суммы от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

крупная сумма кредита Минусы срок рассмотрения кредитной заявки - до 7 дней;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения кредит для работников бюджетной сферы

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.