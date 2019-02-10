до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита развитие (ведение) личного подсобного хозяйства Ставки Минимальная 14,00 %

30 000 ... 1 000 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 16,00 %

30 000 ... 1 000 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно юридических лиц, обязательно при сумме кредита до 500 тыс. руб. - поручительство 1-го физ. лица и/или залог имущества, свыше 500 тыс. руб. - поручительство 2-х физ. лиц и/или залог имущества на выбор залог как альтернатива поручительству недвижимого имущества, как альтернатива поручительству движимого имущества, как альтернатива поручительству автотранспорта, как альтернатива поручительству техники / оборудования, как альтернатива поручительству иного движимого имущества, как альтернатива Страхование без страхования

имущественное по усмотрению банка

личное по желанию заемщика Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы личных подсобных хозяйств

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор учитывается совокупный доход семьи справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы учитывается совокупный доход семьи Документы пенсионное удостоверение

документы по предоставляемому залогу

паспорт оригинал

заявление-анкета оригинал и копия выписки из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства заемщика, заверенной администрацией муниципального образования

полный перечень документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику заемщик должен вести личное подсобное хозяйство и быть учтен в похозяйственной книге учета личных подсобных хозяйств; требуется постоянная или временная регистрация на территории Чувашской Республики, Республики Марий Эл, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской области или Ленинградской области Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи

максимальный срок действия льготного периода 2 года Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

возможность учета совокупного дохода семьи;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

без страхования;

альтернативные способы обеспечения Минусы срок рассмотрения заявки - до 5 дней Особые ограничения кредит на развитие личного подсобного хозяйства;

повышенная ставка в случае неподтверждения заемщиком целевого использования кредита или подтверждения целевого использования менее 90% суммы кредита в установленный срок

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.