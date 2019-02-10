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На личное подсобное хозяйство

Чувашкредитпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
Ставки
Минимальная
  • 14,00 %
  • 30 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 16,00 %
  • 30 000 ... 1 000 000 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
при сумме кредита до 500 тыс. руб. - поручительство 1-го физ. лица и/или залог имущества, свыше 500 тыс. руб. - поручительство 2-х физ. лиц и/или залог имущества
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
поручительству
движимого имущества, как альтернатива
поручительству
автотранспорта, как альтернатива
поручительству
техники / оборудования, как альтернатива
поручительству
иного движимого имущества, как альтернатива
поручительству
Страхование
  • без страхования
  • имущественное
    по усмотрению банка
  • личное
    по желанию заемщика
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы личных подсобных хозяйств
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
учитывается совокупный доход семьи
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
учитывается совокупный доход семьи
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • документы по предоставляемому залогу
  • паспорт
    оригинал
  • заявление-анкета
  • оригинал и копия выписки из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства заемщика, заверенной администрацией муниципального образования
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • заемщик должен вести личное подсобное хозяйство и быть учтен в похозяйственной книге учета личных подсобных хозяйств; требуется постоянная или временная регистрация на территории Чувашской Республики, Республики Марий Эл, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской области или Ленинградской области
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
5 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 2 года
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможность учета совокупного дохода семьи;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • без страхования;
  • альтернативные способы обеспечения
Минусы
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Особые ограничения
  • кредит на развитие личного подсобного хозяйства;
  • повышенная ставка в случае неподтверждения заемщиком целевого использования кредита или подтверждения целевого использования менее 90% суммы кредита в установленный срок
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 17:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На личное подсобное хозяйство» в 8 городах России
1 593
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
ОГРН
1022100000064
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Телефоны
(8352) 30-93-09

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