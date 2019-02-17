Стандартный без обеспечения
Екатеринбург, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,50%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 19,50 %
- 50 000 ... 1 500 000 ₽
- 1 год 1 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
справка за последние 6 месяцев
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
по запросу банка
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- другие документы
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- возможность получения кредита без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возраст заемщика – от 18 до 75 лет;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- без страхования
Минусы
- рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней
Особые ограничения
- кредит для бюджетников
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 17.02.2019 15:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Стандартный» в 1 городе России
1 537
Справочная информация
ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
- ОГРН
- 1026600000074
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 377-66-55