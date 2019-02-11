Деньги под залог
СМП Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,50%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 10 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 13,50 %
- 400 000 ... 5 000 000 ₽
- 3 года ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартиры
Страхование
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное и титульное
+ 2 п.п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
+ 2 п.п. к базовой ставке
-
имущественное
+ 4 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
- трудовой договор
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
от 0 до 3 человек
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
изменение графика возможно с уменьшением размера платежа или срока кредитования
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% ежедневно от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
- низкая ставка
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного / титульного страхования;
- срок рассмотрения заявки - до 10 рабочих дней
Особые ограничения
- увеличение ставки при запрете клиентом уступки прав требования по кредитному договору;
- повышенная ставка при кредитовании недвижимости с земельным участком/правами аренды на земельный участок
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Деньги под залог» в 39 городах России
6 193
Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
- Адрес
- 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Сайт
- www.smpbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-25-55 — единая справочная служба8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт