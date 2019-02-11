до 15 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 13,50 %

400 000 ... 5 000 000 ₽

3 года ... 15 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог квартиры недвижимого имущества, обязательно Страхование имущественное, личное и титульное базовая ставка

имущественное и титульное + 2 п.п. к базовой ставке

имущественное и личное + 2 п.п. к базовой ставке

имущественное + 4 п.п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы документы по предоставляемому залогу

свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)

трудовой договор

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Количество созаемщиков от 0 до 3 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет изменение графика возможно с уменьшением размера платежа или срока кредитования Нарушение обязательств по кредиту 0,1% ежедневно от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;

низкая ставка Минусы повышенная ставка при отказе от личного / титульного страхования;

срок рассмотрения заявки - до 10 рабочих дней Особые ограничения увеличение ставки при запрете клиентом уступки прав требования по кредитному договору;

повышенная ставка при кредитовании недвижимости с земельным участком/правами аренды на земельный участок

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.