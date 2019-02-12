до 10 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 13,50 %

от 500 000 ₽

6 мес. ... 10 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно Страхование имущественное, личное и титульное базовая ставка

имущественное и титульное + 2 п.п. к базовой ставке

имущественное и личное + 1 п.п. к базовой ставке

имущественное + 3 п.п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы трудовой договор

трудовая книжка

документы по предоставляемому залогу

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 7 дней Максимальный срок действия кредитного решения 3 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на карточный счет

выпускается банковская карта Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,06% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

длительный срок кредитования;

невысокая ставка;

длительный срок положительного решения по заявке Минусы повышенная ставка при отказе от личного / титульного страхования;

имущественное страхование обязательно Особые ограничения максимальная сумма финансирования не может превышать 75% от стоимости закладываемой недвижимости

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.