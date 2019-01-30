до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 13,00 %

50 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение для клиентов, не заключивших договор страхования жизни и здоровья, удовлетворяющий требований кредитной программы, обязательно поручительство физического лица или привлечение созаемщика - физического лица не требуется Страхование без страхования +1 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы пенсионное удостоверение

документы, подтверждающие кредитную историю

трудовая книжка копия

паспорт копия

заявление-анкета Количество созаемщиков при расчете максимально возможной суммы кредита может учитываться совокупный доход супругов, в этом случае супруги будут являться солидарными заемщикам Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона

возраст заёмщика до 70 лет при наличии поручительства физического лица, при этом указанный максимальный возраст является предельным возрастом окончания срока выплаты кредита Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы льготная ставка кредитования для лиц с положительной кредитной историей;

крупная сумма кредита Минусы наличие постоянной или временной регистрации в регионе выдачи кредита;

повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

срок рассмотрения кредитной заявки - до 5 дней Особые ограничения кредит для пенсионеров;

повышенная ставка при отсутствии кредитной истории;

максимальный возраст заёмщика до 70 лет при наличии поручительства физического лица

для клиентов, не заключивших договор страхования жизни и здоровья, обязательно поручительство физического лица или привлечение созаемщика

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.