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Пенсионный

Транскапиталбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
16,00%
Сумма
до 250 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 7 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 16,00 %
  • 20 000 ... 250 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • индивидуальные предприниматели
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
+ 1 п. п. при отсутствии справки 2-НДФЛ / налоговой декларации
  • справка по форме 2-НДФЛ
    для работающих пенсионеров
  • справка по форме 3-НДФЛ
    для работающих пенсионеров
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    для работающих пенсионеров
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
+ 1 п. п. при отсутствии справки 2-НДФЛ / налоговой декларации
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • для работающих пенсионеров, доход которых учитывается при расчете суммы кредита, необходимо предоставить документы, подтверждающие доход и занятость
Количество созаемщиков
от 0 до 1 человека
влияет на сумму кредита; созаемщиком может быть супруг (а)
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • длительный срок кредитования
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 7 рабочих дней
Особые ограничения
  • кредит для пенсионеров;
  • -2 п. п. при оплате единовременной комиссии 4% от суммы кредита;
    • 1 п. п. при отсутствии справки 2-НДФЛ / налоговой декларации
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 06.02.2019 17:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 36 городах России
4 158
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
ОГРН
1027739186970
Сайт
www.tkbbank.ru
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Телефоны
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