до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 16,00 %

20 000 ... 250 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков индивидуальные предприниматели

адвокаты / нотариусы

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор + 1 п. п. при отсутствии справки 2-НДФЛ / налоговой декларации справка по форме 2-НДФЛ для работающих пенсионеров

справка по форме 3-НДФЛ для работающих пенсионеров

справка по форме банка / запрос работодателю для работающих пенсионеров

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию + 1 п. п. при отсутствии справки 2-НДФЛ / налоговой декларации Документы пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета для работающих пенсионеров, доход которых учитывается при расчете суммы кредита, необходимо предоставить документы, подтверждающие доход и занятость Количество созаемщиков влияет на сумму кредита; созаемщиком может быть супруг (а) от 0 до 1 человека Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 3 до 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

длительный срок кредитования Минусы рассмотрение заявки - до 7 рабочих дней Особые ограничения кредит для пенсионеров;

-2 п. п. при оплате единовременной комиссии 4% от суммы кредита;

1 п. п. при отсутствии справки 2-НДФЛ / налоговой декларации



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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.