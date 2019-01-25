Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 12,00 %

до 5 000 000 ₽

1 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно Страхование имущественное и личное базовая ставка

имущественное + 1,5 п. п. к базовой ставке + 2,5 п. п. в случае, если заемщик в течение срока кредита достигнет пенсионного возраста и не выразит желания застраховать свою жизнь Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 66 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 61 года на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

документы по предоставляемому залогу

загранпаспорт копия и оригинал

ИНН копия и оригинал

трудовая книжка копия

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 4 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет

на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту неустойка (пени) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в размере: по кредитам с залогом недвижимости: 1/366 от ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора; без залога недвижимости - 0,05% Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный срок кредитования;

крупная сумма кредита;

альтернативные способы обеспечения;

низкая ставка Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ;

требуется имущественное страхование залога Особые ограничения кредит для работников бюджетной сферы;

+1,5 п. п. к базовой ставке при отказе от личного страхования;

+2,5 п. п. в случае, если заемщик в течение срока кредита достигнет пенсионного возраста и не выразит желания застраховать свою жизнь

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.