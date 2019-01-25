С обеспечением под залог недвижимости
Запсибкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,00%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 4 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 12,00 %
- до 5 000 000 ₽
- 1 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+ 1,5 п. п. к базовой ставке
+ 2,5 п. п. в случае, если заемщик в течение срока кредита достигнет пенсионного возраста и не выразит желания застраховать свою жизнь
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 66 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 61 года на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- документы по предоставляемому залогу
-
загранпаспорт
копия и оригинал
-
ИНН
копия и оригинал
-
трудовая книжка
копия
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 4 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка (пени) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в размере: по кредитам с залогом недвижимости: 1/366 от ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора; без залога недвижимости - 0,05%
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- длительный срок кредитования;
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы обеспечения;
- низкая ставка
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ;
- требуется имущественное страхование залога
Особые ограничения
- кредит для работников бюджетной сферы;
- +1,5 п. п. к базовой ставке при отказе от личного страхования;
- +2,5 п. п. в случае, если заемщик в течение срока кредита достигнет пенсионного возраста и не выразит желания застраховать свою жизнь
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.01.2019 16:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «С обеспечением» в 45 городах России
2 434
Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- ОГРН
- 1028900001460
- Отделения и банкоматы
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8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77