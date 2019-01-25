Вход

Без обеспечения

Запсибкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,50%
Сумма
до 1 500 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,50 %
  • 400 000 ... 1 500 000 ₽
  • 1 мес. ... 6 мес.
Максимальная
  • 15,50 %
  • 100 000 ... 400 000 ₽
  • 5 лет ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 1,2-1,9 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
+ 2,5 п. п. в случае, если заемщик в течение срока кредита достигнет пенсионного возраста и не выразит желания застраховать свою жизнь
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 66 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 61 года на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • загранпаспорт
  • ИНН
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный список документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 4 дней
от 1-го часа
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0.05% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • длительный срок кредитования;
  • крупная сумма кредита;
  • низкая ставка
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
  • обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • кредит для работников бюджетной сферы;
  • увеличение ставки в случае, если заемщик в течение срока кредита достигнет пенсионного возраста и не выразит желания застраховать свою жизнь
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.01.2019 15:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Без обеспечения» в 45 городах России
3 559
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
ОГРН
1028900001460
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 25
Банкоматы 127
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще