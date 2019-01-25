Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,50 %

400 000 ... 1 500 000 ₽

1 мес. ... 6 мес. Максимальная 15,50 %

100 000 ... 400 000 ₽

5 лет ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 1,2-1,9 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка + 2,5 п. п. в случае, если заемщик в течение срока кредита достигнет пенсионного возраста и не выразит желания застраховать свою жизнь Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 66 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 61 года на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме банка / запрос работодателю Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

загранпаспорт

ИНН

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета полный список документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 1-го часа до 4 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет

на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0.05% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный срок кредитования;

крупная сумма кредита;

низкая ставка Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ Особые ограничения кредит для работников бюджетной сферы;

увеличение ставки в случае, если заемщик в течение срока кредита достигнет пенсионного возраста и не выразит желания застраховать свою жизнь

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 25.01.2019 15:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.