Оптимальный
Кошелев-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
18,00%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 18,00 %
- 30 000 ... 500 000 ₽
- 12 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
ТС
автотранспорта, обязательно
техники / оборудования, обязательно
залогодателем может выступать третье лицо; на момент окончания кредита возраст ТС не должен превышать: для отечественного ТС – не должен превышать 5 лет; для иностранного производства ТС – не должен превышать 7 лет; на момент окончания кредита возраст спецтехники не должен превышать 5 лет; обязательно предоставление свидетельства о регистрации права собственности и оригинала ПТС
Страхование
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
КАСКО; +1 п. п. к базовой ставке
-
личное
+3 п. п. к базовой ставке
- cтрахование только в компаниях, аккредитованных банком
сумма страхового покрытия по каждому из видов страхования должна быть не менее суммы задолженности по кредиту, увеличенная на 10%
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
не менее 12 мес. для собственников бизнеса и ИП на последнем месте работы
Регистрация
- постоянная / временная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
- возможна выдача иностранным гражданам
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
для учета пенсионных выплат
-
другие документы
форма "сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица" (форма СЗИ-6)
Документы
- заявление-анкета
- паспорт
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
- ИНН
- пенсионное удостоверение
- свидетельство о временной регистрации
- другие документы
- второй документ на выбор: водительское удостоверение / страховое свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС) / заграничный паспорт/ служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, пожарной охраны, МЧС, паспорт моряка, военный билет
- полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное досрочное погашение осуществляется в дату платежа; полное досрочное - в любое время
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность получения кредита пенсионерам, ИП и владельцами бизнеса;
- пониженная ставка для заемщиков с ПКИ;
- срок действие кредитного решения - 1 месяц;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможно кредитование ин.граждан
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного и имущественного страхования
Особые ограничения
- повышенная процентная ставка при отказе от личного или имущественного страхования;
- страхование осуществляется в страховых компаниях, отвечающих требованиям банка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.01.2019 17:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Оптимальный» в 6 городах России
1 868
Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
- Адрес
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 251-00-00