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Оптимальный

Кошелев-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
18,00%
Сумма
до 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 18,00 %
  • 30 000 ... 500 000 ₽
  • 12 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
ТС
автотранспорта, обязательно
техники / оборудования, обязательно
залогодателем может выступать третье лицо; на момент окончания кредита возраст ТС не должен превышать: для отечественного ТС – не должен превышать 5 лет; для иностранного производства ТС – не должен превышать 7 лет; на момент окончания кредита возраст спецтехники не должен превышать 5 лет; обязательно предоставление свидетельства о регистрации права собственности и оригинала ПТС
Страхование
  • имущественное и личное
    базовая ставка
  • имущественное
    КАСКО; +1 п. п. к базовой ставке
  • личное
    +3 п. п. к базовой ставке
  • cтрахование только в компаниях, аккредитованных банком
сумма страхового покрытия по каждому из видов страхования должна быть не менее суммы задолженности по кредиту, увеличенная на 10%
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
не менее 12 мес. для собственников бизнеса и ИП на последнем месте работы
Регистрация
  • постоянная / временная на территории РФ
  • не требуется в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
  • возможна выдача иностранным гражданам
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    для учета пенсионных выплат
  • другие документы
    форма &quot;сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица&quot; (форма СЗИ-6)
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • ИНН
  • пенсионное удостоверение
  • свидетельство о временной регистрации
  • другие документы
  • второй документ на выбор: водительское удостоверение / страховое свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС) / заграничный паспорт/ служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, пожарной охраны, МЧС, паспорт моряка, военный билет
  • полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
частичное досрочное погашение осуществляется в дату платежа; полное досрочное - в любое время
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность получения кредита пенсионерам, ИП и владельцами бизнеса;
  • пониженная ставка для заемщиков с ПКИ;
  • срок действие кредитного решения - 1 месяц;
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможно кредитование ин.граждан
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного и имущественного страхования
Особые ограничения
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного или имущественного страхования;
  • страхование осуществляется в страховых компаниях, отвечающих требованиям банка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.01.2019 17:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Оптимальный» в 6 городах России
1 868
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Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
Адрес
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 10
Банкоматы 11
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Телефоны
(846) 251-00-00

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