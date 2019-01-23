на выбор залог

ТС движимого имущества, обязательно

автотранспорта, обязательно

техники / оборудования, обязательно

залогодателем может выступать третье лицо; на момент окончания кредита возраст ТС не должен превышать: для отечественного ТС – не должен превышать 5 лет; для иностранного производства ТС – не должен превышать 7 лет; на момент окончания кредита возраст спецтехники не должен превышать 5 лет; обязательно предоставление свидетельства о регистрации права собственности и оригинала ПТС