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Нецелевой под залог недвижимости

Тинькофф Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 9,00%
Сумма
до 15 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Оставить заявку
3 602 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 9,00 %
  • 200 000 ... 15 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 15 лет
Максимальная
  • 17,00 %
  • 200 000 ... 15 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира в многоквартирном доме на территории РФ
Страхование
  • без страхования
    + 5-5,6 п. п. к базовой ставке
  • имущественное и личное
    базовая ставка
  • личное
    + 0,5 п. п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 мес.
  • на последнем месте не менее 1 месяца
Регистрация
  • постоянная / временная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
4 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
1/366 от размера ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки - под залог недвижимости; 0,5% от первоначальной суммы кредита, но не более 1500 руб. - под залог авто
Способ оплаты
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без подтверждения дохода;
  • возраст заемщика - от 18 до 70 лет;
  • наличие постоянной или временной регистрации
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного и/или имущественного страхования
Особые ограничения
  • повышенная ставка без личного страхования;
  • увеличение ставки в случае прекращения договора залога до полного погашения задолженности
Оставить заявку
3 602 заявки за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 09:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Нецелевой под залог» в 820 городах России
60 084
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам

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