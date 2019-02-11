Нецелевой под залог недвижимости
Тинькофф Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 9,00%
Сумма
до 15 000 000 ₽
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
- без комиссий
- без подтверждения дохода
3 602 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 9,00 %
- 200 000 ... 15 000 000 ₽
- 3 мес. ... 15 лет
Максимальная
- 17,00 %
- 200 000 ... 15 000 000 ₽
- 3 мес. ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира в многоквартирном доме на территории РФ
Страхование
-
без страхования
+ 5-5,6 п. п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
личное
+ 0,5 п. п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 мес.
- на последнем месте не менее 1 месяца
Регистрация
- постоянная / временная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
4 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
1/366 от размера ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки - под залог недвижимости; 0,5% от первоначальной суммы кредита, но не более 1500 руб. - под залог авто
Способ оплаты
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без подтверждения дохода;
- возраст заемщика - от 18 до 70 лет;
- наличие постоянной или временной регистрации
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного и/или имущественного страхования
Особые ограничения
- повышенная ставка без личного страхования;
- увеличение ставки в случае прекращения договора залога до полного погашения задолженности
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Нецелевой под залог» в 820 городах России
60 084
Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
-
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- Телефоны
-
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