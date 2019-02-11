Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 11,50 %

25 000 ... 500 000 ₽

13 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 76 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 76 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы паспорт

заявление-анкета по решению банка могут быть затребованы дополнительные документы Прочие требования к заемщику минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 26 лет Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки 15 минут до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на карточный счет

выпускается банковская карта Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 590 - 1800 рублей в зависимости от количества раз выхода на просрочку, но не более 20% от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы низкая ставка;

крупная сумма;

без обеспечения;

без страхования;

без подтверждения дохода;

рассмотрение заявки - 1 день;

возраст заемщика на момент погашения кредита - до 76 лет Минусы крупные штрафы за несвоевременное и/или неполноепогашение кредитной задолженности Особые ограничения минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 26 лет;

по решению банка могут быть затребованы дополнительные документы и обеспечение Дата актуализации: 11.02.2019 09:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.