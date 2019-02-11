Сезонный
Восточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
11,50%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
32 198 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 11,50 %
- 25 000 ... 500 000 ₽
- 13 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 76 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 76 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- по решению банка могут быть затребованы дополнительные документы
Прочие требования к заемщику
- минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 26 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
15 минут
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
590 - 1800 рублей в зависимости от количества раз выхода на просрочку, но не более 20% от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- крупная сумма;
- без обеспечения;
- без страхования;
- без подтверждения дохода;
- рассмотрение заявки - 1 день;
- возраст заемщика на момент погашения кредита - до 76 лет
Минусы
- крупные штрафы за несвоевременное и/или неполноепогашение кредитной задолженности
Особые ограничения
- минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 26 лет;
- по решению банка могут быть затребованы дополнительные документы и обеспечение
Дата актуализации: 11.02.2019 09:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Заявка на кредит
Кредит «Сезонный» в 224 городах России
132 426
Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- ОГРН
- 1022800000112
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание