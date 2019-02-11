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Пенсионный

Восточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 99 999
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • есть комиссии
  • без подтверждения дохода
Оставить заявку
67 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,00 %
  • 40 000 ... 99 999 ₽
  • 13 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 39,00 %
  • 40 000 ... 99 999 ₽
  • 13 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
от 4.9% до 6.5% от суммы кредита
+ 399 руб. за снятие денежных средств в банкоматах или кассах / перевод в другой банк
Обеспечение
не требуется
по решению Банка может быть затребовано дополнительное обеспечение
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 55 лет на дату получения кредита
  • до 76 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 50 лет на дату получения кредита
  • до 76 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
для работающих пенсионеров - стаж работы на последнем месте - не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • по решению банка могут потребоваться другие документы
Прочие требования к заемщику
  • минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 26 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(от 15 мин.)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
кредит выдается на карту Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно)
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 5 мес.
размер платежа на льготный период кредитования - не более 100 руб.
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
590-1000 рублей за факт образования просрочки, но не более 20% от просроченной суммы текущего ежемесячного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без личного страхования;
  • быстрое рассмотрение заявки;
  • подтверждение дохода не требуется
Минусы
  • широкий диапазон ставки, невозможно оценить преимущество продукта;
  • наличие комиссии за снятие / перевод кредитных средств
Особые ограничения
  • кредит для пенсионеров;
  • банк может потребовать дополнительные документы и обеспечение;
  • кредит выдается на карту Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно)
Оставить заявку
67 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 09:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 224 городах России
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание

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