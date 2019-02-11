до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,00 %

40 000 ... 99 999 ₽

13 мес. ... 3 года Максимальная 39,00 %

40 000 ... 99 999 ₽

13 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии единовременная от 4.9% до 6.5% от суммы кредита + 399 руб. за снятие денежных средств в банкоматах или кассах / перевод в другой банк Обеспечение по решению Банка может быть затребовано дополнительное обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 55 лет на дату получения кредита

до 76 лет на дату погашения кредита для женщин от 50 лет на дату получения кредита

до 76 лет на дату погашения кредита Стаж работы Требования к трудоустройству: для работающих пенсионеров - стаж работы на последнем месте - не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы паспорт

заявление-анкета по решению банка могут потребоваться другие документы Прочие требования к заемщику минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 26 лет Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (от 15 мин.) до 1 дня Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на карточный счет

выпускается банковская карта кредит выдается на карту Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно) Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

максимальный срок действия льготного периода 5 мес. размер платежа на льготный период кредитования - не более 100 руб. Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 590-1000 рублей за факт образования просрочки, но не более 20% от просроченной суммы текущего ежемесячного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без личного страхования;

быстрое рассмотрение заявки;

подтверждение дохода не требуется Минусы широкий диапазон ставки, невозможно оценить преимущество продукта;

наличие комиссии за снятие / перевод кредитных средств Особые ограничения кредит для пенсионеров;

банк может потребовать дополнительные документы и обеспечение;

кредит выдается на карту Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно) Оставить заявку 67 заявок за 30 дней Дата актуализации: 11.02.2019 09:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.