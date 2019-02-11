Пенсионный
Восточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 99 999 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- есть комиссии
- без подтверждения дохода
67 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,00 %
- 40 000 ... 99 999 ₽
- 13 мес. ... 3 года
Максимальная
- 39,00 %
- 40 000 ... 99 999 ₽
- 13 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
от 4.9% до 6.5% от суммы кредита
+ 399 руб. за снятие денежных средств в банкоматах или кассах / перевод в другой банк
Обеспечение
не требуется
по решению Банка может быть затребовано дополнительное обеспечение
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 55 лет на дату получения кредита
- до 76 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 50 лет на дату получения кредита
- до 76 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
для работающих пенсионеров - стаж работы на последнем месте - не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- по решению банка могут потребоваться другие документы
Прочие требования к заемщику
- минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 26 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(от 15 мин.)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
кредит выдается на карту Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно)
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 5 мес.
размер платежа на льготный период кредитования - не более 100 руб.
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
590-1000 рублей за факт образования просрочки, но не более 20% от просроченной суммы текущего ежемесячного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без личного страхования;
- быстрое рассмотрение заявки;
- подтверждение дохода не требуется
Минусы
- широкий диапазон ставки, невозможно оценить преимущество продукта;
- наличие комиссии за снятие / перевод кредитных средств
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров;
- банк может потребовать дополнительные документы и обеспечение;
- кредит выдается на карту Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 224 городах России
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- ОГРН
- 1022800000112
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание