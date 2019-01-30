Потребительский без обеспечения
Энергобанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,00%
Сумма
до 300 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 19,00 %
- 50 000 ... 300 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
-
другие документы
выписка по зарплатному счету
Документы
- ИНН
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
1 человек
супруг, при сумме кредита свыше 150 тыс. руб.
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- льготные условия для заемщиков с положительной кредитной историей;
- возможность предоставления кредита ИП;
- альтернативные способы обеспечения / возможность предоставления кредита без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- невысокая ставка под залог имущества
Минусы
- рассмотрение заявки - до 5 дней;
- требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;
- при сумме кредита от 150 тыс. руб. требуется привлечение супруги в качестве созаемщика
Особые ограничения
- повышенная ставка, если заемщик не имеет положительной кредитной истории, не состоит в официальном браке и не представлен документ о наличии собственности (для кредитов без обеспечения);
- повышенная ставка для ИП и владельцев 50 % и более акций / долей в уставном капитале общества - работодателя;
- повышенная ставка при залоге автомобиля, если его залоговая стоимость не превышает сумму кредита в 2 и более раз;
- возможно снижение ставки для госслужащих
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 9 городах России
1 740
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
- ОГРН
- 1021600000289
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 293-93-93