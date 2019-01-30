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Потребительский без обеспечения

Энергобанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,00%
Сумма
до 300 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 19,00 %
  • 50 000 ... 300 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • другие документы
    выписка по зарплатному счету
Документы
  • ИНН
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
    копия
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
1 человек
супруг, при сумме кредита свыше 150 тыс. руб.
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • льготные условия для заемщиков с положительной кредитной историей;
  • возможность предоставления кредита ИП;
  • альтернативные способы обеспечения / возможность предоставления кредита без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • невысокая ставка под залог имущества
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 5 дней;
  • требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;
  • при сумме кредита от 150 тыс. руб. требуется привлечение супруги в качестве созаемщика
Особые ограничения
  • повышенная ставка, если заемщик не имеет положительной кредитной истории, не состоит в официальном браке и не представлен документ о наличии собственности (для кредитов без обеспечения);
  • повышенная ставка для ИП и владельцев 50 % и более акций / долей в уставном капитале общества - работодателя;
  • повышенная ставка при залоге автомобиля, если его залоговая стоимость не превышает сумму кредита в 2 и более раз;
  • возможно снижение ставки для госслужащих
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 9 городах России
1 740
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
ОГРН
1021600000289
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(843) 293-93-93

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