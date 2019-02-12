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Наличными лайт

Заубер Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
20,50%
Сумма
до 299 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 20,50 %
  • 30 000 ... 299 000 ₽
  • 2 года ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +0,5 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • работники правоохранительных органов
  • адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
в регионах присутствия банка
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
    для ИП
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
рабочего
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
Способ оплаты
  • кассы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • рассмотрение заявки - один рабочий день;
  • возможно кредитование без подтверждения дохода
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • место жительства заемщика - Санкт-Петербург, Ленинградская область
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 16:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными лайт» в 11 городах России
2 910
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Справочная информация
АО «Заубер Банк»
Адрес
197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
ОГРН
1020900001781
Сайт
www.sauberbank.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
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Телефоны
(812) 640-07-02
(812) 640-07-04

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