до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 20,50 %

30 000 ... 299 000 ₽

2 года ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +0,5 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

работники бюджетной сферы / госслужащие

работники правоохранительных органов

адвокаты / нотариусы Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: в регионах присутствия банка Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ для ИП Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки рабочего до 1 дня Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день Способ оплаты кассы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

рассмотрение заявки - один рабочий день;

возможно кредитование без подтверждения дохода Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения место жительства заемщика - Санкт-Петербург, Ленинградская область

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 12.02.2019 16:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.