Наличными лайт
Заубер Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
20,50%
Сумма
до 299 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 20,50 %
- 30 000 ... 299 000 ₽
- 2 года ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+0,5 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- работники правоохранительных органов
- адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
в регионах присутствия банка
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
справка по форме 3-НДФЛ
для ИП
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
рабочего
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
Способ оплаты
- кассы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- рассмотрение заявки - один рабочий день;
- возможно кредитование без подтверждения дохода
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- место жительства заемщика - Санкт-Петербург, Ленинградская область
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 16:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными лайт» в 11 городах России
2 910
Справочная информация
АО «Заубер Банк»
- Адрес
- 197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
- ОГРН
- 1020900001781
- Сайт
- www.sauberbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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(812) 640-07-02(812) 640-07-04