Пенсионный
Металлинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,80%
Сумма
до 600 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,80 %
- 300 000 ... 600 000 ₽
- 13 мес. ... 3 года
Максимальная
- 14,80 %
- 50 000 ... 299 000 ₽
- 13 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 3,2 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
при отсутствии страхования заемщика необходимо подтверждение собственности (в любой доле) на недвижимое имущество
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 35 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 35 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 50 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
косвенное подтверждение доходов
выписка по текущему счету, на который осуществляется перечисление пенсии, или справка о пенсии из Пенсионного фонда РФ (МИНОБОРОНЫ РФ) за последние 3 месяца или справка о размере пенсии в целом
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы на недвижимость
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
- магазин-партнер
- выезд специалиста
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования;
- рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров;
- +3,2 п.п. при отказе от личного страхования;
- при отсутствии страхования заемщика необходимо подтверждение собственности (в любой доле) на недвижимое имущество
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 29 городах России
4 194
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
- ОГРН
- 1027700218666
- Сайт
- www.metallinvestbank.ru
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