Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,80 %

300 000 ... 600 000 ₽

13 мес. ... 3 года Максимальная 14,80 %

50 000 ... 299 000 ₽

13 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 3,2 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка при отсутствии страхования заемщика необходимо подтверждение собственности (в любой доле) на недвижимое имущество Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 35 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 35 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 50 000 руб. подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

косвенное подтверждение доходов выписка по текущему счету, на который осуществляется перечисление пенсии, или справка о пенсии из Пенсионного фонда РФ (МИНОБОРОНЫ РФ) за последние 3 месяца или справка о размере пенсии в целом подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы документы на недвижимость

пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 3 до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка

магазин-партнер

выезд специалиста Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования;

рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней Особые ограничения кредит для пенсионеров;

+3,2 п.п. при отказе от личного страхования;

при отсутствии страхования заемщика необходимо подтверждение собственности (в любой доле) на недвижимое имущество

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.