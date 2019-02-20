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Ультра Макс

Русфинанс Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,92%
Сумма
до 300 000
Срок
до 2 лет
Основные характеристики
  • цель: товары
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • товары
Ставки
  • 19,92 %
  • 100 000 ... 300 000 ₽
  • 3 мес. ... 2 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
постоянная регистрация, проживание и трудоустройство в одном регионе
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
в зависимости от суммы кредита и товара банк может потребовать документы о доходе
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(от 30 секунд)
Оформление кредита
  • магазин-партнер
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без личного страхования;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • отсутствие требований по трудовому стажу;
  • срок рассмотрения заявки - 1 рабочий день
Минусы
  • высокая ставка;
  • требуется постоянная регистрация, проживание и трудоустройство в регионе предоставления кредита
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Дата актуализации: 20.02.2019 17:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Ультра Макс» в 121 городе России
11 255
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Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
Адрес
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
ОГРН
1026300001991
Сайт
www.rusfinancebank.ru
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Телефоны
(846) 276-44-11

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