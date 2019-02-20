до 1 года

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита товары Ставки 24,24 %

30 000 ... 180 000 ₽

6 мес. ... 1 год Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита Стаж работы Требования к трудоустройству: постоянная регистрация, проживание и трудоустройство в одном регионе Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Документы паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (от 30 секунд) до 1 дня Оформление кредита магазин-партнер Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет компании, предоставляющей товар / услугу Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без личного страхования;

отсутствие требований по трудовому стажу Минусы высокая ставка;

требуется постоянная регистрация, проживание и трудоустройство в регионе предоставления кредита Особые ограничения документ, подтверждающий доход клиента (требуется в зависимости от суммы кредита и товара) Оставить заявку Дата актуализации: 20.02.2019 17:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.