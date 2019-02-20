Комфортный Лайт
Русфинанс Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
23,70%
Сумма
до 2 999 999 ₽
Срок
до 1 года
Основные характеристики
- цель: товары
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- товары
Ставки
- 23,70 %
- 2 250 ... 2 999 999 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
постоянная регистрация, проживание и трудоустройство в одном регионе
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
в зависимости от суммы кредита и товара банк может потребовать документы о доходе
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(рабочий)
Оформление кредита
- магазин-партнер
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без личного страхования;
- подтверждение дохода не требуется;
- отсутствие требований по трудовому стажу;
- срок рассмотрения заявки - 1 рабочий день
Минусы
- высокая ставка;
- требуется постоянная регистрация, проживание и трудоустройство в регионе предоставления кредита
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Комфортный Лайт» в 121 городе России
11 281
Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
- Адрес
- 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
- ОГРН
- 1026300001991
- Сайт
- www.rusfinancebank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 276-44-11