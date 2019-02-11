до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,50 %

15 000 ... 1 000 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 16,50 %

15 000 ... 1 000 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива залогу физических лиц, как альтернатива залогу юридических лиц, как альтернатива Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы заверенная банком выписка со счета, на который зачисляется пенсия Документы трудовая книжка копия

паспорт копия

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное частичное моратория нет

платного периода нет указана минимальная сумма частичного досрочного возврата кредита при аннуитетном способе оплаты кредита Нарушение обязательств по кредиту 0,05% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

погашение кредита аннуитетным или дифференцированным способом по выбору заемщика Минусы требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;

указана минимальная сумма частичного досрочного возврата кредита при аннуитетном порядке погашения задолженности Особые ограничения кредит для пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.