Пенсионный под поручительство / залог
Челиндбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,50%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 15,50 %
- 15 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 16,50 %
- 15 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
юридических лиц, как альтернатива
залогу
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
заверенная банком выписка со счета, на который зачисляется пенсия
Документы
-
трудовая книжка
копия
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
указана минимальная сумма частичного досрочного возврата кредита при аннуитетном способе оплаты кредита
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- погашение кредита аннуитетным или дифференцированным способом по выбору заемщика
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
- указана минимальная сумма частичного досрочного возврата кредита при аннуитетном порядке погашения задолженности
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 17:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 27 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
- ОГРН
- 1027400000110
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 239-83-80 — контакт-центр