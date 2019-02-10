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Пенсионный

Центрально-Азиатский, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,00%
Сумма
от 30 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • есть комиссии
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 10,00 %
  • от 30 000 ₽
  • 367 дней
Максимальная
  • 14,00 %
  • от 30 000 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
от 3.18% до 3.36% от остатка задолженности
взимается в виде повышенной процентной ставки в первый месяц пользования кредитом
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
при залоге недвижимости - 0,06% в день от суммы просроченного платежа, в других случаях - 0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • возраст заемщика - до 75 лет на дату погашения кредита;
  • альтернативные способы обеспечения$
  • без страхования
Минусы
  • повышенная процентная ставка в первом платежном периоде
Особые ограничения
  • кредит для пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 17:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 5 городах России
950
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Центрально-Азиатский»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 69
Отделения и банкоматы
в вашем городе Абакан
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Телефоны
(3902) 21-51-15

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