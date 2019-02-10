до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 10,00 %

от 30 000 ₽

367 дней Максимальная 14,00 %

от 30 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии единовременная от 3.18% до 3.36% от остатка задолженности взимается в виде повышенной процентной ставки в первый месяц пользования кредитом Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива физических лиц, как альтернатива супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков индивидуальные предприниматели

пенсионеры Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту при залоге недвижимости - 0,06% в день от суммы просроченного платежа, в других случаях - 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

возраст заемщика - до 75 лет на дату погашения кредита;

альтернативные способы обеспечения$

без страхования Минусы повышенная процентная ставка в первом платежном периоде Особые ограничения кредит для пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.