Пенсионный
Центрально-Азиатский, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- есть комиссии
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 10,00 %
- от 30 000 ₽
- 367 дней
Максимальная
- 14,00 %
- от 30 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
от 3.18% до 3.36% от остатка задолженности
взимается в виде повышенной процентной ставки в первый месяц пользования кредитом
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
при залоге недвижимости - 0,06% в день от суммы просроченного платежа, в других случаях - 0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- возраст заемщика - до 75 лет на дату погашения кредита;
- альтернативные способы обеспечения$
- без страхования
Минусы
- повышенная процентная ставка в первом платежном периоде
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 17:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 5 городах России
950
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Центрально-Азиатский»
- Адрес
- 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 69
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Абакан
- Телефоны
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(3902) 21-51-15