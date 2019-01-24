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КЭШелёк-пенсионный под поручительство

Саровбизнесбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,40%
Сумма
до 200 000
Срок
3 года
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 13,40 %
  • 30 000 ... 200 000 ₽
  • 1 год
Максимальная
  • 15,20 %
  • 30 000 ... 200 000 ₽
  • 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
трудовой стаж поручителя на последнем месте работы не менее 3 месяцев и среднемесячный чистый доход — не менее 12 тыс. рублей, обязательно
Страхование
  • без страхования
    + 0,5 / 0,7 п. п. к базовой ставке для сроков 1 / 3 года
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
по старости, по инвалидности (III группа), за выслугу лет или социальная пенсия
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 8 000 руб.
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии
Прочие требования к заемщику
  • адрес регистрации и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • подтверждение дохода не требуется;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • быстрое рассмотрение заявки
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования;
  • небольшая сумма
Особые ограничения
  • кредит для пенсионеров (по старости, по инвалидности (III группа), за выслугу лет или социальная пенсия);
  • адрес регистрации и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.01.2019 14:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «КЭШелёк-пенсионный» в 23 городах России
1 448
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
ОГРН
1025200001254
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба

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