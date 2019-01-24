Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 14,70 %

30 000 ... 200 000 ₽

3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно трудовой стаж поручителя на последнем месте работы не менее 3 месяцев и среднемесячный чистый доход — не менее 12 тыс. рублей, обязательно Страхование без страхования + 0,7 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры по старости, по инвалидности (III группа), за выслугу лет или социальная пенсия Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 8 000 руб. подтверждение основного дохода не требуется Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочий) 1 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы подтверждение дохода не требуется;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

быстрое рассмотрение заявки Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования;

небольшая сумма Особые ограничения кредит для пенсионеров (по старости, по инвалидности (III группа), за выслугу лет или социальная пенсия);

адрес регистрации и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.