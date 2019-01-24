КЭШелёк-пенсионный под залог авто
Саровбизнесбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
14,70%
Сумма
до 200 000 ₽
Срок
3 года
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - 1 день
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 14,70 %
- 30 000 ... 200 000 ₽
- 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
трудовой стаж поручителя на последнем месте работы не менее 3 месяцев и среднемесячный чистый доход — не менее 12 тыс. рублей, обязательно
Страхование
-
без страхования
+ 0,7 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
по старости, по инвалидности (III группа), за выслугу лет или социальная пенсия
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 8 000 руб.
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- подтверждение дохода не требуется;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- быстрое рассмотрение заявки
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования;
- небольшая сумма
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров (по старости, по инвалидности (III группа), за выслугу лет или социальная пенсия);
- адрес регистрации и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.01.2019 14:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «КЭШелёк-пенсионный» в 23 городах России
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- ОГРН
- 1025200001254
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саров
- Телефоны
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(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба