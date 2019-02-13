Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита развитие (ведение) личного подсобного хозяйства Ставки Минимальная 13,00 %

15 000 ... 300 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 13,80 %

15 000 ... 300 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно юридических лиц, как альтернатива Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков владельцы личных подсобных хозяйств Стаж работы Требования к трудоустройству: наличие записей в похозяйственной книге органа местного самоуправления о ведении заемщиком личного подсобного хозяйства в течение не менее 12 месяцев до даты подачи заявки на кредит. Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ Документы ИНН

паспорт

заявление-анкета заверенную администрацией выписку из похозяйственной книги

полный перечень документов представлен на сайте банка Количество созаемщиков до 1 человека Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет

на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

альтернативные способы обеспечения;

невысокая процентная ставка Минусы обязательное наличие справки 2-НДФЛ (для физического лица) Особые ограничения кредит на развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ)

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.