Социальный с обеспечением
Курскпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,50%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; покупкой ценных бумаг; погашением ранее полученных кредитов (в т.ч. третьих лиц); передачей денежных средств (в т.ч. предоставлением займов) третьим лицам. Контроль целевого использования осуществляется при сумме кредита свыше 500 000 руб.
Ставки
- 13,50 %
- 30 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
поручительство 1-го физ. лица при сумме кредита до 500 000 руб. включительно; поручительство 2-х физ. лиц при сумме кредита свыше 500 000 руб
залог как альтернатива
на выбор
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; покупкой ценных бумаг; погашением ранее полученных кредитов (в т.ч. третьих лиц); передачей денежных средств (в т.ч. предоставлением займов) третьим лицам. Контроль целевого использования осуществляется при сумме кредита свыше 250 000 руб.
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
+ 2 п.п. при оценке платежеспособности заемщика и/или поручителя по заявленным в ходатайстве доходам (без справок о доходе)
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- возможно подтвердить доход справкой по форме банка;
- способ погашения аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- возможность предоставления кредита без обеспечения;
- крупная сумма кредита под поручительство
Минусы
- при отсутствии обеспечения требуется созаемщик или личное страхование
Особые ограничения
- кредит предоставляется работникам государственных или муниципальных образовательных организаций (перечень указан на сайте банка);
- повышенная ставка по кредиту с обеспечением при оценке платежеспособности заемщика и/или поручителя по заявленным в ходатайстве доходам (без справок о доходе);
- повышенная ставка при досрочном расторжении договора личного страхования (без обеспечения)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Социальный» в 12 городах России
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
- Адрес
- 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
- ОГРН
- 1024600001458
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Курск
- Телефоны
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(4712) 70-37-03