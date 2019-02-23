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Социальный с обеспечением

Курскпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,50%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; покупкой ценных бумаг; погашением ранее полученных кредитов (в т.ч. третьих лиц); передачей денежных средств (в т.ч. предоставлением займов) третьим лицам. Контроль целевого использования осуществляется при сумме кредита свыше 500 000 руб.
Ставки
  • 13,50 %
  • 30 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
поручительство 1-го физ. лица при сумме кредита до 500 000 руб. включительно; поручительство 2-х физ. лиц при сумме кредита свыше 500 000 руб
залог как альтернатива
на выбор
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; покупкой ценных бумаг; погашением ранее полученных кредитов (в т.ч. третьих лиц); передачей денежных средств (в т.ч. предоставлением займов) третьим лицам. Контроль целевого использования осуществляется при сумме кредита свыше 250 000 руб.
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
+ 2 п.п. при оценке платежеспособности заемщика и/или поручителя по заявленным в ходатайстве доходам (без справок о доходе)
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
  • возможно подтвердить доход справкой по форме банка;
  • способ погашения аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • возможность предоставления кредита без обеспечения;
  • крупная сумма кредита под поручительство
Минусы
  • при отсутствии обеспечения требуется созаемщик или личное страхование
Особые ограничения
  • кредит предоставляется работникам государственных или муниципальных образовательных организаций (перечень указан на сайте банка);
  • повышенная ставка по кредиту с обеспечением при оценке платежеспособности заемщика и/или поручителя по заявленным в ходатайстве доходам (без справок о доходе);
  • повышенная ставка при досрочном расторжении договора личного страхования (без обеспечения)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Социальный» в 12 городах России
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
Адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
ОГРН
1024600001458
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курск
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Телефоны
(4712) 70-37-03

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