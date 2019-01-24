до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги в т.ч. рефинансирование Ставки Минимальная 10,25 %

от 200 000 ₽

1 год 1 мес. ... 1 год 6 мес. Максимальная 14,25 %

от 200 000 ₽

1 год 7 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии единовременная от 3.3% до 3.63% от остатка задолженности размер процентной ставки за первый месяц пользования кредитом - 0,15% в день Обеспечение на выбор залог движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива залогу физических лиц, как альтернатива Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы трудовая книжка

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета копия кредитного договора (при наличии кредита в другом банке);

справка о размере рефинансируемых обязательств с указанием реквизитов для перечисления (номер ссудного счёта обязателен) Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи

максимальный срок действия льготного периода 1 мес. Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 20% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы кредит без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

альтернативные способы подтверждения дохода;

не требуется личное страхование;

возраст заемщика - до 75 лет на дату погашения кредита (для обеспеченных кредитов);

срок действия решения - 30 дней Минусы повышенная процентная ставка в первом платежном периоде;

срок рассмотрения заявки - до 5-ти дней Особые ограничения кредит для пенсионеров;

льготная ставка при подаче заявки на сайте банка

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.