На образование под залог недвижимости
Запсибкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,50%
Сумма
0 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: образование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 4 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- образование
Ставки
- 12,50 %
- 0 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
-
имущественное
базовая ставка
для заемщиков, которые в течение срока кредитования достигнут пенсионного возраста и не выразят желания застраховать свою жизнь (на случай смерти) и риск утраты трудоспособности, по достижению ими пенсионного возраста процентная ставка увеличивается на 2,5 п.п.
Дополнительная информация
Кредит предоставляется в виде кредитной линии с лимитом выдачи или лимитом задолженности на выбор заёмщика(очередной транш выдается при подтверждении дохода заёмщиков (родителей)): очередной транш по кредиту выдается только после полного погашения предыдущего транша (срок пользования каждым траншем – 1 год) или все транши, выданные в рамках кредитной линии, должны быть погашены в течение 5 лет (максимальный срок пользования кредитом).
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 66 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 61 года на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- договор с ВУЗом
- документы по предоставляемому залогу
- загранпаспорт
- ИНН
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
студент, на образование которого оформляется кредит
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 4 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- частями/траншами
Форма выдачи
- наличные
- на счет
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от сумы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка
Минусы
- обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ;
- требуется имущественное страхование предмета залога
Особые ограничения
- кредит на образование для работников бюджетной сферы;
- +2,5 п.п. для заемщиков без личного страхования, которые в течение срока кредитования достигнут пенсионного возраста при предоставлении залога;
- +1,5 п. п. при отказе от личного страхования по кредиту без обеспечения
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.01.2019 16:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На образование» в 45 городах России
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- ОГРН
- 1028900001460
- Отделения и банкоматы
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