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На образование под залог недвижимости

Запсибкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,50%
Сумма
0
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: образование
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • образование
Ставки
  • 12,50 %
  • 0 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
  • имущественное
    базовая ставка
для заемщиков, которые в течение срока кредитования достигнут пенсионного возраста и не выразят желания застраховать свою жизнь (на случай смерти) и риск утраты трудоспособности, по достижению ими пенсионного возраста процентная ставка увеличивается на 2,5 п.п.
Дополнительная информация

Кредит предоставляется в виде кредитной линии с лимитом выдачи или лимитом задолженности на выбор заёмщика(очередной транш выдается при подтверждении дохода заёмщиков (родителей)): очередной транш по кредиту выдается только после полного погашения предыдущего транша (срок пользования каждым траншем – 1 год) или все транши, выданные в рамках кредитной линии, должны быть погашены в течение 5 лет (максимальный срок пользования кредитом).

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 66 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 61 года на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • договор с ВУЗом
  • документы по предоставляемому залогу
  • загранпаспорт
  • ИНН
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
студент, на образование которого оформляется кредит
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 4 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от сумы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая ставка
Минусы
  • обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ;
  • требуется имущественное страхование предмета залога
Особые ограничения
  • кредит на образование для работников бюджетной сферы;
  • +2,5 п.п. для заемщиков без личного страхования, которые в течение срока кредитования достигнут пенсионного возраста при предоставлении залога;
  • +1,5 п. п. при отказе от личного страхования по кредиту без обеспечения
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.01.2019 16:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На образование» в 45 городах России
1 857
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
ОГРН
1028900001460
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 25
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Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77

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