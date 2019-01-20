до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,00 %

45 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Максимальная 23,00 %

45 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Стаж работы Требования к трудоустройству: для работающих пенсионеров – непрерывный трудовой стаж на последнем месте работы должен составлять не менее трех месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор заемщикам, достигшим пенсионного возраста, не требуется наличие пенсионного удостоверения / справки из ПФР справка по форме 2-НДФЛ работающим пенсионерам

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю работающим пенсионерам

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы выписка по банковскому счету с указанием начисления заработной платы не менее чем за 3 месяца (работающим пенсионерам) заемщикам, достигшим пенсионного возраста, не требуется наличие пенсионного удостоверения / справки из ПФР Документы свидетельство о временной регистрации

пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки в день обращения 0 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита без обеспечения;

без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

получение кредита в день обращения;

заемщикам, достигшим пенсионного возраста, не требуется наличие пенсионного удостоверения / справки из ПФР Минусы широкий диапазон ставок по продукту Особые ограничения для пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.