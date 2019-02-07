Наличными
Банк ДОМ.РФ, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 19,50%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 19,50 %
- 300 000 ... 1 500 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Максимальная
- 22,90 %
- 50 000 ... 300 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- адвокаты / нотариусы
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
в регионе по месту присутствия подразделения банка или в Республике Адыгея
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: для работающих по найму: для дополнительных офисов банка, расположенных в г. Москве: 25 000 рублей; для филиалов, дополнительных и операционных офисов филиалов банка: 15 000 рублей; для пенсионеров: 9000 рублей для всех регионовподтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
справка по форме 3-НДФЛ
для нотариусов и адвокатов
-
справка по форме 4-НДФЛ
для нотариусов и адвокатов
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
справка в свободной форме
при запрашиваемой сумме кредита менее 300 000 рублей
Документы
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
- при сумме кредита от 300 000 рублей:
- копия трудовой книжки / трудового договора
- для нотариуса: копия лицензии на осуществление деятельности
- для адвокатов: удостоверение адвоката
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- кредит может быть предоставлен адвокатам и нотариусам;
- не требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита
Особые ограничения
- банк не раскрывает размер штрафных санкций за просрочку платежа
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 07.02.2019 17:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными» в 27 городах России
7 900
Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- ОГРН
- 1037739527077
- Сайт
- domrfbank.ru
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- Телефоны
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8 800 775-86-86 — единая справочная служба