Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 19,50 %

300 000 ... 1 500 000 ₽

2 года ... 7 лет Максимальная 22,90 %

50 000 ... 300 000 ₽

2 года ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

адвокаты / нотариусы

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: в регионе по месту присутствия подразделения банка или в Республике Адыгея Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: для работающих по найму: для дополнительных офисов банка, расположенных в г. Москве: 25 000 рублей; для филиалов, дополнительных и операционных офисов филиалов банка: 15 000 рублей; для пенсионеров: 9000 рублей для всех регионов подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ для нотариусов и адвокатов

справка по форме 4-НДФЛ для нотариусов и адвокатов

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

справка в свободной форме при запрашиваемой сумме кредита менее 300 000 рублей Документы пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета при сумме кредита от 300 000 рублей:

копия трудовой книжки / трудового договора

для нотариуса: копия лицензии на осуществление деятельности

для адвокатов: удостоверение адвоката Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

кредит может быть предоставлен адвокатам и нотариусам;

не требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита Особые ограничения банк не раскрывает размер штрафных санкций за просрочку платежа

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.