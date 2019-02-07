Новые возможности
Челябинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,25%
Сумма
до 10 000 000 ₽
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 13,25 %
- 300 000 ... 10 000 000 ₽
- 3 года ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное и титульное
+ 2 п.п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
+ 1,5 п.п. к базовой ставке
-
имущественное
+ 3,5 п. п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
базовая ставка
- справка по форме 3-НДФЛ
-
справка по форме банка / запрос работодателю
+ 0,25 п. п. к базовой ставке
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- трудовой договор
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный список документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность предоставления кредита ИП и собственникам бизнеса;
- возможность снижения процентной ставки при оплате единовременной комиссии;
- крупная сумма кредита;
- низкая ставка
Минусы
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней;
- требуется имущественное страхование;
- повышенная процентная ставка при отказе от личного / титульного страхования;
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
- повышенная ставка для физических лиц, являющихся учредителями и соучредителями компаний, индивидуальными предпринимателями;
- повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка;
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 07.02.2019 16:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Новые возможности» в 13 городах России
1 404
Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
- Адрес
- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
- ОГРН
- 1027400001650
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 268-00-88 — справочная служба