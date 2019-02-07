до 15 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 13,25 %

300 000 ... 10 000 000 ₽

3 года ... 15 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно Страхование имущественное, личное и титульное базовая ставка

имущественное и титульное + 2 п.п. к базовой ставке

имущественное и личное + 1,5 п.п. к базовой ставке

имущественное + 3,5 п. п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ базовая ставка

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю + 0,25 п. п. к базовой ставке Документы документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовой договор

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный список документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможность предоставления кредита ИП и собственникам бизнеса;

возможность снижения процентной ставки при оплате единовременной комиссии;

крупная сумма кредита;

низкая ставка Минусы срок рассмотрения заявки - до 5 дней;

требуется имущественное страхование;

повышенная процентная ставка при отказе от личного / титульного страхования;

требуется регистрация в регионе предоставления кредита Особые ограничения повышенная ставка для физических лиц, являющихся учредителями и соучредителями компаний, индивидуальными предпринимателями;

повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка;

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 07.02.2019 16:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.